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Война с Россией: хроника
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Около 80 человек, служивших в оккупированном Крыму отказались воевать против Украины, - Ґрати

12 мартa, 2022 суббота
21:14

По меньшей мере 80 военнослужащих морской пехоты РФ, базировавшихся в оккупированном Крыму, отказались участвовать в войне против Украины

Об этом сообщает издание Ґрати со ссылкой на источники в силовых органах в оккупированном Крыму в Telegram.

Это произошло после того, как их высадили в Херсонской области и они осознали, что их ждут не учения, как говорили командиры, а участие в боях против ВСУ.

По данным источника, среди русских морпехов были солдаты срочной службы, прослужившие не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принять присягу. Часть подразделений понесла потери от минометного огня в Херсонской области.

"После этого их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе участвовать в боевых действиях. Тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне", - заявили журналисты.

Остальных, по данным источника, принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось, после выступления Путина 5 марта, заявившего, что в войне не будут задействовать срочников российской армии.

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