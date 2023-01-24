Около 8 тыс. солдат и 150 самолетов: США и Израиль проводят крупнейшие в истории военные учения
В понедельник, 23 января, США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы от Ирана.
Об этом сообщает CNN.
В учениях под названием Juniper Oak примут участие 100 американских самолетов – истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики – и 42 израильских. К учениям будет привлечена ударная группа авианосца ВМС США "Джордж Буш", которая будет охватывать все сферы ведения боевых действий, включая космическую и радиоэлектронную борьбу.
Отмечается, что это крупнейшие в истории американско-израильские военные учения.
Руководит ими Центральное командование США, к ним привлечены около 6500 американских военнослужащих и более 1100 израильских.
Учения будут продолжаться на фоне напряженных отношений между США и Ираном. Администрация президента Джо Байдена ввела санкции против Тегерана после жестокого подавления протестов в стране и казней их участников. Переговоры о новом ядерном соглашении также зашли в тупик.
Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху последовательно занимает жесткую позицию по отношению к Тегерану и обещает после приведения к присяге нового правительства "сорвать попытки Ирана получить ядерное оружие".
- Напомним, в середине января в Украине сообщили о договоренности по передаче Израилем технологий разумного оповещения о ракетах и дронах.
- А в середине января стало известно, что США передают Украине хранящиеся на складах в Израиле боеприпасы.
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