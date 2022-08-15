Около 8% населения страны: в Польше подсчитали, в каких городах проживает больше всего беженцев из Украины
Благодаря мигрантам из Украины население Польши выросло до 41,64 миллиона, а в некоторых городах украинцы теперь составляют треть населения
Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich.
На начало 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за войны их количество существенно возросло. По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны.
По данным рапорта Uniи Metropolii Polskich, в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще всего украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.
Наибольшая доля украинцев в Жешуве – 37% общего количества жителей города. В Гданьске – 34%, в Катовице – 33%. Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей, в Люблине – 20%. Несколько меньшая доля украинцев в Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно). Меньше всего привлекает украинцев Белосток, Лодзь и Быдгощ.
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В июле польское правительство сообщило, что украинцам в Польше будут выдавать электронные удостоверения, с которыми можно будет пересекать границы ЕС.
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