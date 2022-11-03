Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке. "Снова свыше 700 оккупантов и много техники…"- комментирует прессслужба Генштаба потери кафиров за сегодня.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили: