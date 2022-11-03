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Около 74 тыс. оккупантов, 2466 танков и 266 самолетов: потери РФ с начала полномасштабной войны

3 ноября, 2022 четверг
10:31
война с Россией ВСУ

С 24 февраля по 3 ноября оккупанты потеряли около 74000 военных, 5552 бронемашины, 2734 танка, 1755 артиллерийских систем, 1442 беспилотника и 258 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке. "Снова свыше 700 оккупантов и много техники…"- комментирует прессслужба Генштаба потери кафиров за сегодня.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 74000 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 2734 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
  • РСЗО - 390 (+3) ед,
  • средства ПВО - 198 (+0) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 258 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
  • крылатые ракеты – 397 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
  • специальная техника – 155 (+1).
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