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Около 74 тыс. оккупантов, 2466 танков и 266 самолетов: потери РФ с начала полномасштабной войны
С 24 февраля по 3 ноября оккупанты потеряли около 74000 военных, 5552 бронемашины, 2734 танка, 1755 артиллерийских систем, 1442 беспилотника и 258 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке. "Снова свыше 700 оккупантов и много техники…"- комментирует прессслужба Генштаба потери кафиров за сегодня.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 74000 (+730) человек ликвидировано,
- танков - 2734 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
- РСЗО - 390 (+3) ед,
- средства ПВО - 198 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
- крылатые ракеты – 397 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
- специальная техника – 155 (+1).
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