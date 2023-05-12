Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на заявление европейской комиссарши по внутренним делам Ильвы Йоганссон в Киеве.

"Я сообщила министру (внутренним делам Игорю Клименко – ред.) о текущем размещении четырех миллионов находящихся в ЕС украинцев под эгидой Директивы о временной защите", – сказала она.

В частности, Еврокомиссар добавила, что среди этих украинцев почти 700 тысяч имеют работу, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.

"Конечно, это вызов, но мы с ним справились. Я повторяю, что украинцам, нуждающимся в убежище в ЕС, всегда рады", - подчеркнула она.

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Как известно, в марте 2022 года ЕС ввел издание разрешений на временную защиту для граждан Украины, выехавших в результате полномасштабного военного вторжения России.