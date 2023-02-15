Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139 770 (+690) человек ликвидировано

танков ‒ 3290 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 6507 (+7) ед.

артиллерийских систем – 2303 (+4) ед.

РСЗО – 466 (+0) ед.

средства ПВО – 236 (+2) ед.

самолетов – 298 (+0) ед.

вертолетов – 286 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)

крылатые ракеты ‒ 857 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6) ед.

специальная техника ‒ 219 (+1)

Окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, в течение 14 февраля украинские воины поразили 6 складов боеприпасов, 2 станции РЭБ и несколько районов скопления врага . Также отмечается, что в крематорий оккупированной Красной Звезды Симферопольского района захватчики свозят несколькими грузовиками погибших на войне солдат. Чтобы скрыть большие потери, их сжигают.