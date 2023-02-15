Около 700 солдат, 7 боевых бронемашин и 2 средства ПВО: что потеряла Россия за сутки в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины минимум 139 770 военных, 6507 боевых бронемашин и 2303 артиллерийские системы
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 139 770 (+690) человек ликвидировано
- танков ‒ 3290 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 6507 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 2303 (+4) ед.
- РСЗО – 466 (+0) ед.
- средства ПВО – 236 (+2) ед.
- самолетов – 298 (+0) ед.
- вертолетов – 286 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 857 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6) ед.
- специальная техника ‒ 219 (+1)
Окончательные данные уточняются.
По данным Генштаба, в течение 14 февраля украинские воины поразили 6 складов боеприпасов, 2 станции РЭБ и несколько районов скопления врага . Также отмечается, что в крематорий оккупированной Красной Звезды Симферопольского района захватчики свозят несколькими грузовиками погибших на войне солдат. Чтобы скрыть большие потери, их сжигают.
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