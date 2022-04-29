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Около 70 тысяч украинцев попросили убежища в Италии

29 апреля, 2022 пятница
11:34
беженцы из Украины

По последним данным, в Италии пересекли границу 101 204 украинца. Семеро из 10 обратились за временной защитой

Об этом пишет InfoMigrants со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Италии, обнародованные 27 апреля.

По данным издания, часть украинцев помогла с размещением родных и знакомых. Другим помогли неправительственные организации. 10 тысяч человек разместили в центрах чрезвычайного приема.

Несовершеннолетних без сопровождения в Италии не более 3000: 2600 проживают у родственников и около 500 находятся в специальных заведениях.

Мэр города Прато (Тоскана) Маттео Биффони, являющийся иммиграционным делегатом Ассоциации итальянских муниципалитетов, заявил во вторник 26 апреля, что количество мест для размещения должно быть увеличено.

Он попросил дополнительные 3000 мест для наиболее уязвимых слоев населения, в том числе несовершеннолетних и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Также местные муниципалитеты попросили финансирование в размере 230 миллионов евро для размещения несовершеннолетних без сопровождения.

  • Итальянская гуманитарная организация CESVI намерена помочь отстроить Бучу.
  • Правительство Италии изучает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи, в списке есть самоходные пушки и гаубицы.

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