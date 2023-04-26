Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

С 23:15 до 23:20 было пять приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе Сеньковки.

С 00:00 до 00:05 россияне пять раз убили из миномета 120 мм вблизи Галагановки.

С 00:02 до 00:13 зафиксировали пять приходов, по всей видимости, из самоходной артиллерийской установки в районе Гремяча.

С 00:00 до 00:20 прозвучало семь прилетов, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе Медведевки.

С 00:05 до 00:20 зафиксировали восемь приходов из миномета 120 мм вблизи Буды-Воробьевской.

С 01:10 до 01:15 было шесть выстрелов из ствольной артиллерии в район Середины-Буды.

С 00:55 до 01:13 россияне трижды избивали из миномета 120 мм вблизи Николаевки.

С 01:30 до 01:50 зафиксировали 15 приходов из миномета 120 мм: четыре взрыва прогремело в районе Улицы, шесть - возле Зноб-Трубчевского, еще пять - вблизи Украинского. Информацию о потерях среди местных и повреждении гражданской инфраструктуры уточняют.

С 02:20 до 02:30 россияне шесть раз попали из миномета 120 мм в район Бачевска.

С 04:35 до 04:45 зафиксировали шесть прилетов, предположительно из реактивных систем залпового огня вблизи Леоновки.