Около 70 прилетов за ночь: россияне обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины
В ночь на 26 апреля россияне 12 раз обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 23:15 до 23:20 было пять приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе Сеньковки.
С 00:00 до 00:05 россияне пять раз убили из миномета 120 мм вблизи Галагановки.
С 00:02 до 00:13 зафиксировали пять приходов, по всей видимости, из самоходной артиллерийской установки в районе Гремяча.
С 00:00 до 00:20 прозвучало семь прилетов, предположительно из миномета калибра 120 мм, в районе Медведевки.
С 00:05 до 00:20 зафиксировали восемь приходов из миномета 120 мм вблизи Буды-Воробьевской.
С 01:10 до 01:15 было шесть выстрелов из ствольной артиллерии в район Середины-Буды.
С 00:55 до 01:13 россияне трижды избивали из миномета 120 мм вблизи Николаевки.
С 01:30 до 01:50 зафиксировали 15 приходов из миномета 120 мм: четыре взрыва прогремело в районе Улицы, шесть - возле Зноб-Трубчевского, еще пять - вблизи Украинского. Информацию о потерях среди местных и повреждении гражданской инфраструктуры уточняют.
С 02:20 до 02:30 россияне шесть раз попали из миномета 120 мм в район Бачевска.
С 04:35 до 04:45 зафиксировали шесть прилетов, предположительно из реактивных систем залпового огня вблизи Леоновки.
- 24 апреля, по состоянию на 20:00, российские оккупанты пять раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей по артиллерии и минометам.
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