Около 70% чехов поддерживают принятие украинских беженцев, однако они обеспокоены социальным обеспечением и безработицей, - опрос STEM

О данных опроса агентства STEM написало издание BRNO Daily.



Исследование STEM сосредоточено на взглядах чешской общественности по поводу последствий российской агрессии в Украине. Конфликт повлек за собой коренные изменения в чешском общественном мнении, связанные как с позицией Украины и России на международной арене, так и с внутренней динамикой сотрудничества в рамках ЕС. Издание сообщает, что Чешская Республика приняла 300 тысяч украинцев.



Вторжение России в Украину принесло чешскому обществу беспрецедентное чувство угрозы безопасности – сейчас только 9% населения считают, что в Центральной Европе нет угрозы конфликта. Вдобавок, конфликт в Украине усилил важность НАТО в Чешской Республике, поскольку 78% населения одобряет членство Чехии в этом альянсе, что является самым высоким показателем с 1994 года. За пределами НАТО также существует консенсус, что ЕС должен совместно укреплять силы обороны, закупать военную технику, совместно получать газ и нефть.



Почти через два месяца после начала войны солидарность с Украиной высока в чешском обществе; две трети (64%) чешской общественности одобряют прием и поддержку украинских беженцев, ищущих убежища в Чешской Республике. Чуть больше половины респондентов выразили готовность пойти на необходимые уступки, чтобы помочь беженцам.



В то же время, опрос свидетельствует о повышенной обеспокоенности социальным влиянием прибытия украинских беженцев. В частности, люди озабочены тем, что прибытие беженцев приведет к ослаблению социальной защиты граждан Чехии. Такую обеспокоенность выразили 70% респондентов. Большинство респондентов опасаются роста безработицы и всеобщего ослабления сплоченности чешского общества.



Чешское общество разделено на две большие группы, когда речь идет об оценке мер правительства в отношении украинских беженцев. 42% респондентов назвали меры правительства чрезмерными. На один процентный пункт была меньше доля тех, кто считал их достаточными. 5% считают их недостаточными. Шесть из десяти респондентов не думают, что Чехия может позаботиться о четверти миллиона беженцев в долгосрочной перспективе.



Две трети взрослого населения вовлечены в различные формы помощи Украине. Это, по мнению социологов, является всей активной частью общества. На сегодняшний день самой распространенной формой помощи были финансовые взносы, об этом сообщили 38% респондентов.



"О предоставлении или предложении жилья упоминали только 3% общества, но это все еще представляет десятки тысяч солидарных владельцев жилищ", – сообщает STEM.



STEM собирал мнения граждан с 24 марта по 6 апреля. На вопросы ответил 1171 респондент в возрасте от 18 лет.

Напомним, вынужденно переселенные люди из Украины в Чехии помогают создавать средства защиты для украинских добровольцев.