Около 70 250 россиян, 273 самолета и 252 вертолета: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 29 октября оккупанты потеряли около 70 250 военных, 2659 танков, 1406 беспилотников, 273 самолета и 252 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 70 250 (+550) оккупантов
- танков – 2659 (+19) ед.
- боевых бронированных машин – 5401(+23) ед.
- артиллерийских систем – 1708 (+9) ед.
- реактивных систем залпового огня – 380 (+1) ед.
- средств ПВО – 195 (+3) ед.
- самолетов – 273 (+1) ед.
- вертолетов - 252 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1406 (+5) ед.
- крылатых ракет – 351 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19) ед.
- специальной техники – 152 (+1) ед.
Данные уточняются.
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