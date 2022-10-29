Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 70 250 (+550) оккупантов

танков – 2659 (+19) ед.

боевых бронированных машин – 5401(+23) ед.

артиллерийских систем – 1708 (+9) ед.

реактивных систем залпового огня – 380 (+1) ед.

средств ПВО – 195 (+3) ед.

самолетов – 273 (+1) ед.

вертолетов - 252 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1406 (+5) ед.

крылатых ракет – 351 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19) ед.

специальной техники – 152 (+1) ед.

Данные уточняются.

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