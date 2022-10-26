Около 68,9 тыс. оккупантов, 2628 танков и 1379 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 26 октября оккупанты потеряли около 68,9 тыс. военных, 5351 бронемашин, 2628 танков, 1379 беспилотников и 192 средства ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину доходят до:
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личного состава – около 68,9 тыс. (+480) оккупантов;
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танков – 2628 (+17) ед.
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боевых бронированных машин – 5351 (+30) ед.
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артиллерийских систем – 1686 (+12) ед.
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реактивных систем залпового огня – 379 (+2) ед.
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средств ПВО – 192 (+2) ед.
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самолетов – 271 (+0) ед.
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вертолетов - 248 (+0) ед.
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беспилотников оперативно-тактического уровня – 1379 (+7) ед.
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крылатых ракет – 350 (+0), ед.
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кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 4076 (+22) ед.
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специальной техники – 149 (+0) ед.
Полные данные уточняются.
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