Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину доходят до:

личного состава – около 68,9 тыс. (+480) оккупантов;

танков – 2628 (+17) ед.

боевых бронированных машин – 5351 (+30) ед.

артиллерийских систем – 1686 (+12) ед.

реактивных систем залпового огня – 379 (+2) ед.

средств ПВО – 192 (+2) ед.

самолетов – 271 (+0) ед.

вертолетов - 248 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1379 (+7) ед.

крылатых ракет – 350 (+0), ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4076 (+22) ед.

специальной техники – 149 (+0) ед.

Полные данные уточняются.

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