Около 660 тысяч беженцев выехали из Украины за последние шесть дней, - ООН
С начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехало около 660 тысяч украинских беженцев
Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.
По последним данным ООН, за последние шесть дней из Украины в соседние страны бежали около 660 тыс. беженцев.
Такими темпами ситуация может стать величайшим кризисом беженцев в Европе ХХІ века, и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев мобилизует ресурсы для максимально быстрого и эффективного реагирования.
Все соседние страны продолжают поддерживать свои границы открытыми для бегущих из Украины беженцев. Большинство из них выехали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию, а также в другие европейские страны. Также известно, что значительное количество украинских беженцев переехало в Россию.
Пересекшие границу с Польшей рассказывают, что провели на границе до 60 часов, а на въезд в Румынию стоят очереди до 20 часов.
УВКБ ООН призвало правительства соседних стран продолжать поддерживать доступ к территории для всех бегущих от войны: украинцев и граждан третьих стран, проживающих в Украине.
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