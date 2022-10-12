Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 63380 (+270) оккупантов;

танков – 2505 (+1) ед.;

боевых бронированных машин – 5181 (+19) ед.;

артиллерийских систем – 1507 (+11) ед.;

реактивных систем залпового огня – 355 (+2) ед.;

средств ПВО – 182 (+1) ед.;

самолетов – 268 (+0) ед;

вертолетов - 235 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1129 (+15) ед.;

крылатых ракет – 315 (+20) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3927 (+11) ед.;

специальной техники – 136 (+0) ед.

В течение 11 октября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Внимание! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра (13 октября, - ред.), к уже скорректированным будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", - подчеркнули в Генштабе.

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