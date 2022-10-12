Около 63 тыс. оккупантов, более тысячи беспилотников и 315 крылатых ракет: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 12 октября оккупанты потеряли около 63 380 военных, 5181 бронемашину, 1129 дронов и 315 крылатых ракет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 63380 (+270) оккупантов;
- танков – 2505 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин – 5181 (+19) ед.;
- артиллерийских систем – 1507 (+11) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 355 (+2) ед.;
- средств ПВО – 182 (+1) ед.;
- самолетов – 268 (+0) ед;
- вертолетов - 235 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1129 (+15) ед.;
- крылатых ракет – 315 (+20) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3927 (+11) ед.;
- специальной техники – 136 (+0) ед.
В течение 11 октября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
"Внимание! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра (13 октября, - ред.), к уже скорректированным будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", - подчеркнули в Генштабе.
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