Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 145 060 (+620) ликвидировано

танков ‒ 3334 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 6569 (+7)

артиллерийских систем – 2345 (+7)

РСЗО – 471 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 243 (+0)

самолетов – 299 (+0)

вертолетов – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3)

крылатых ракет ‒ 873 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2)

специальной техники ‒ 226 (+0)

Окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, за 21 февраля украинские воины отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов, а также поразили районы скопления оккупантов и ЗРК.