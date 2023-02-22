Около 620 военных, 8 танков и 7 артсистем: потери РФ за время войны в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 145 060 военных, 3334 танка и 2345 артиллерийских систем
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 145 060 (+620) ликвидировано
- танков ‒ 3334 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 6569 (+7)
- артиллерийских систем – 2345 (+7)
- РСЗО – 471 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 243 (+0)
- самолетов – 299 (+0)
- вертолетов – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2)
- специальной техники ‒ 226 (+0)
Окончательные данные уточняются.
По данным Генштаба, за 21 февраля украинские воины отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов, а также поразили районы скопления оккупантов и ЗРК.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.31Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное