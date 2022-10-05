Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 61 тыс. (+200) оккупантов

танков – 2435 (+11) ед.

боевых бронированных машин – 5038 (+20) ед.

артиллерийских систем – 1414 (+7) ед.

реактивных систем залпового огня – 341 (+1) ед.

средств ПВО – 177 (+0) ед.

самолетов – 266 (+0) ед.

вертолетов - 232 (+4) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) ед..

крылатых ракет – 246 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) ед.

специальной техники – 132 (+1) ед.

На протяжении 4 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

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