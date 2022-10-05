Около 61 тыс. оккупантов, 2435 танков и 232 вертолета: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 5 октября оккупанты потеряли около 61 тыс. военных, 508 бронемашин, 2435 танков и 1032 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 61 тыс. (+200) оккупантов
- танков – 2435 (+11) ед.
- боевых бронированных машин – 5038 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 1414 (+7) ед.
- реактивных систем залпового огня – 341 (+1) ед.
- средств ПВО – 177 (+0) ед.
- самолетов – 266 (+0) ед.
- вертолетов - 232 (+4) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) ед..
- крылатых ракет – 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) ед.
- специальной техники – 132 (+1) ед.
На протяжении 4 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
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