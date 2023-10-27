Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что по состоянию на 27 октября администрация официально зарегистрировала данные относительно около 600 пропавших без вести гражданских или находящихся в казематах
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова главы Запорожской ОВ Юрия Малашко.
По данным администрации, по состоянию на 27 октября, в плену находится около 600 гражданских жителей Запорожской области. Пленные могут удерживаться как на временно оккупированной территории региона, так и на территории РФ.
"По состоянию на сегодняшний день у нас официально зарегистрированы данные относительно около 600 гражданских лиц, пропавших без вести или находящихся в казематах. Это те случаи, когда родные звонят нам или объединенному центру освобождения пленных и говорят о происходящем", - отметил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, все обращения обязательно регистрируются в органах полиции и берутся на контроль для последующего обмена, возвращения домой.
"Если человек имел отношение к вооруженным силам Украины, то обычно они вывозят таких людей в Российскую Федерацию и держат в Ростове-на-Дону или еще где-то в тюрьмах. Если гражданские лица, то могут содержаться в следственных изоляторах или на подвалах", - добавил. Малашко.
- Накануне, 22 октября, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения около 2600 граждан вернулись домой – преимущественно речь идет о защитниках и защитницах, но среди них есть и гражданские.
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