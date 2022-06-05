English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 60% Запорожской области временно оккупировали российские войска

Около 60% Запорожской области временно оккупировали российские войска

5 июня, 2022 воскресенье
21:37
война с Россией

Оккупанты контролируют 60% территории Запорожской области. Армия РФ разрушила более 2500 объектов инфраструктуры

Об этом сообщили в офисе президента.

5 июня президент посетил Запорожье в рамках рабочей поездки и провел совещание по текущей ситуации в регионе. На встрече присутствовал начальник Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, а также военное командование и руководство полиции в области.

"Александр Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700", - говорится в сообщении.

В Запорожье создали гуманитарные хабы для приема жителей оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. По словам начальника ОВА, в течение последних 15 дней больше всего людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя.

"Многие люди приезжают из населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Нужно сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также нужно позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них есть квалифицированные специалисты", - сказал Владимир Зеленский.

  • 25 мая Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей по упрощенной процедуре.
  • В поселок Кирилловка, который находится в Запорожской области, вошли 30 единиц российской техники.
  • 29 мая оккупанты обстреляли Васильевку на Запорожье и обвинили в этом ВСУ.
  • 2 июня городской голова Энергодара сообщил , что оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с продуктами.
  • 5 июня Зеленский посетил позиции украинских военных на линии обороны на Запорожье. Также он пообщался с вынужденно перемещенными людьми из Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Запорожье
Владимир Зеленский
Читайте также:
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
5 июня, 2022 воскресенье
Власти не поддерживают связь с родственниками пленных из Азовстали, - мама бойца полка "Азов"
Мар'яна Безугла в штабі оборони Сєвєродонецька
4 июня, 2022 суббота
Как "человек сверху". "Слуга" Безугла командует военными в Северодонецке, - Янина Соколова
Тищенко з Залужним
4 июня, 2022 суббота
Обнародован позывной "слуги" Тищенко
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.11
    Покупка 34.11
    Продажа 35.39
  • EUR
    Покупка 36.02
    Продажа 37.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
6 июня
00:16
Киев постоянно под угрозой как основная цель россиян, - Маляр
2022, воскресенье
5 июня
23:54
Рамзан Кадыров
Кадыров сменил место регистрации своего частного самолета, - журналист Ткач
23:38
Светлана Тихановская
Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, - Тихановская
23:21
Обновлено
В Киеве и области раздались звуки взрывов. По меньшей мере, один человек пострадал
23:06
В ОРДО исчезло российское телевидение, - советник мэра Мариуполя
23:00
На фото зафиксировано падение российского самолета
ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Запорожье
22:49
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет пиротехники во время военного положения
22:47
Из-за обстрелов на Донбассе погибли 7 человек, - группировка ОС
22:31
Российские военные
Российские военные принудительно вывозят жителей Северодонецка, чтобы мародерить, - глава районного ВА
22:27
На фото церковь, в которой произошел теракт
Более 50 человек погибли из-за теракта в Нигерии, - AP
22:15
Аналитика
Сергей Згурец
Россия накапливает силы на Востоке Украины. Активное уничтожение русской пехоты в Северодонецке. Колонка Сергея Згурца
21:54
Харьков под российскими обстрелами, - Синегубов
21:43
Карл Нехаммер
Канцлер Австрии предложил создать "европейскую подготовительную зону" для интеграции Украины в ЕС
21:35
"Горели сроки". Мирослав Гай привел подробности ликвидации российского генерал-майора Кутузова
21:22
Павел Кириленко
5 июня россияне убили троих жителей Донецкой области, - Кириленко
21:17
Зеленский посетил передовые позиции и встретился с переселенцами на Запорожье
20:57
Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52
20:56
Украина проиграла Уэльсу и не вышла в финальную часть ЧМ-2022
20:56
Обновлено
Уэльс – Украина: онлайн-трансляция финального матча отбора ЧМ-2022
20:39
На матче в Кардиффе стадион скандирует: "ВСУ!"
20:32
ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян, - Гайдай
20:17
Хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия"
20:00
Роман Абрамович
Абрамович за 1 фунт продает телекоммуникационную компанию в Великобритании, - Financial Times
19:55
На фото Песчаный пляж в Мариуполе
Из-за мины на пляже в Мариуполе погибли ребенок и взрослый, - советник мэра
19:46
На фото гаубица М109А3
Россия обстреляла Чугуев: есть погибший и раненый
19:39
Самолет Лаврова в Сербию отказались пропускать Болгария, Северная Македония и Черногория, - СМИ
19:33
Обновлено
Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте
19:29
Россия будет отправлять на войну с Украиной командиров-женщин, - Роман Цымбалюк
19:15
Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе российского генерала Кутузова
19:14
На фото военнослужащие ВСУ
Россияне возобновили наступление в районе Святогорска, - Генштаб ВСУ
19:08
Парламентская делегация Республики Корея посетила Бучу и Ирпень, - Кулеба
18:51
Борис Джонсон
Борис Джонсон близок к отставке, - Sunday Times
18:44
Пока крупные компании перестраивают процессы, мелкие предприниматели захватывают рынок, - учредитель Rozetka
18:41
Папа Римский Франциск
Папа Франциск призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине. Но ни разу не упомянул Россию
18:30
Цены в Бердяеске. Указано в гривнах и рублях
С началом оккупации цены в Бердянске выросли в 2-3 раза, - СМИ
18:22
Руслан Стефанчук
С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине, - Стефанчук
18:03
Украинцы активно возвращаются из Литвы домой: автобусы до Львова заполнены на месяц вперед
18:00
Вживую
Уэльс – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022 на Youtube-канале Еспресо
17:52
В Киевской области обнаружили тело застреленного оккупантами строителя
17:38
Сербия
Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС, - N1
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV