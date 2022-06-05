Около 60% Запорожской области временно оккупировали российские войска

Об этом сообщили в офисе президента.

5 июня президент посетил Запорожье в рамках рабочей поездки и провел совещание по текущей ситуации в регионе. На встрече присутствовал начальник Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, а также военное командование и руководство полиции в области.

"Александр Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700", - говорится в сообщении.

В Запорожье создали гуманитарные хабы для приема жителей оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. По словам начальника ОВА, в течение последних 15 дней больше всего людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя.

"Многие люди приезжают из населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Нужно сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также нужно позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них есть квалифицированные специалисты", - сказал Владимир Зеленский.

25 мая Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей по упрощенной процедуре.

В поселок Кирилловка, который находится в Запорожской области, вошли 30 единиц российской техники.

29 мая оккупанты обстреляли Васильевку на Запорожье и обвинили в этом ВСУ.

2 июня городской голова Энергодара сообщил , что оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с продуктами.

5 июня Зеленский посетил позиции украинских военных на линии обороны на Запорожье. Также он пообщался с вынужденно перемещенными людьми из Мариуполя.

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