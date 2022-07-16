Об этом она рассказала в интервью Еспресо.TV .

На вопрос, как выйти из тревожно-депрессивного состояния и каковы его симптомы, она заметила, что есть находящиеся люди в стрессе, который продолжается, например, военные, которые после ротации возвращаются на войну.

Это один стиль работы, потому что они находятся в таком режиме выживания, и его нельзя исключать. Если мы будем работать над тем, чтобы его уже исключить, то человек расслабился и успокоился, а ему же снова возвращаться и нужно снова назад этот режим включать", - объяснила Оксана Наконечная.

Также есть те, кто был ранен, комиссован и не будет возвращаться на войну. В таком случае при необходимости прорабатывают последствия психологической травмы, чтобы вернуть человека к нормальной жизни.

"Если говорить о каких-то процентах, то у нас принято иллюстрировать, что 25-30 процентов людей будут иметь ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, - ред.), а остальные - не будут иметь ничего. Это не совсем верно. Лучше это рассматривать в таком континууме, что где-то 20 процентов, условно говоря, будут формировать ПТСР, 20 процентов справятся без последствий, а между ними еще есть тех 60 процентов, которые не будут иметь ПТСР, но будут иметь депрессии, возможно панические расстройства, какие-то соматические расстройства и другие проблемы. со здоровьем. Это то, с чем должны работать и психотерапевты, и соматические врачи, и психиатры", - подчеркнула специалист.

Оксана Наконечная отметила, что в Украине много специалистов, которые знают, какие препараты нужно назначать в таких случаях, ведь привычные лекарства в настоящей жизни не всегда эффективны. Однако это область деятельности психиатров. Психологи сначала выясняют, в чем нуждается человек и как ему помочь, нужно ли стабилизировать состояние и учить его регулировать.

"Например, это возвращающийся военный ему нужно знать, как уменьшать острые проявления, острые реакции на стресс. Такие, как панический страх или двигательное возбуждение, или агрессивные взрывы. Объясняем, что это такое и как это можно регулировать и как помочь людям , которые рядом", - уточнила травмопсихотерапевт.

15 июля травмопсихотерапевт Оксана Наконечная рассказала о важности поддержки психологического здоровья, признаках и лечении ПТСР, депрессии, хронического стресса, панических атаках и как найти своего психолога.

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