Около 60 тысяч украинцев подали заявку на убежище в Канаде

Об этом сообщает CochraneNow.



По данным издания, Канада открыла программу для неограниченного количества желающих приехать, а также планирует запустить программу воссоединения семей, чтобы позволить людям, выехавшим из Украины, стать постоянными жителями Канады, если у них есть родственники в стране.



С начала апреля Канадский Красный Крест будет оказывать услуги прилета в международные аэропорты Торонто, Эдмонтон и Ванкувер. Эта поддержка будет включать предоставление услуг по переводу, а также информации на язык, который выбирают, чтобы помочь украинцам связаться с государственными и коммунальными органами.



Министр иммиграции Шон Фрейзер сказал, что правительство решило не предоставлять украинцам временное жилье или финансовую помощь.



"Сейчас мы продолжаем обсуждать другие меры, которые мы можем предпринять. Как вы понимаете, мы продолжаем делать все больше и больше со временем, поскольку мы понимаем уникальные потребности разных групп, которые собираются прибыть", - сказал он.



Конгресс украинцев Канады призвал правительство и его партнеров предложить финансовую помощь для поддержки украинских новоприбывших в первые 90 дней в Канаде, а также, возможно, приют для тех, кому некуда будет деться, когда они прибудут.



"Они будут травмированы, мы знаем, что у них будут потребности, которые невозможно удовлетворить немедленно. На следующий день они не могут найти работу или квартиру", – сказал Игорь Михалчишин, генеральный директор Конгресса украинцев Канады.



Конгресс, а также несколько других адвокационных групп сообщают о длительном ожидании украинцев в Польше и других странах, чтобы получить подтверждение и приехать в Канаду.

Напомним, 18 марта в Канаде начала действовать временная миграционная программа для украинцев.