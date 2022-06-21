Около 60 тыс. украинских беженцев уже нашли себе работу в Варшаве, - мэр города
Из почти 200 тыс. украинских беженцев, приехавших в столицу Польши, 36% уже работают
Об этом сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковски, передает TVN24.
Он призвал правительство своей страны разработать стратегию помощи беженцам. Тшасковски отметил, что такой стратегии – как польской, так и европейской – до сих пор нет. А они крайне нужны, особенно таким городам, как Варшава.
"С начала войны польскую границу пересекло более 3,7 млн человек, каждый пятый из них направлялся в Варшаву. Через Варшаву проехали более восьмисот тысяч украинцев! В разгар кризиса в Варшаве и его окрестностях было примерно триста тысяч человек. Население города выросло на 15%.
Ситуация поменялась уже в мае. Часть украинцев едет в другие места Польши, часть – домой. Сейчас в Варшаве и пригороде остается около 200 тыс. украинских беженцев, в самой Варшаве – где-то 170 тыс. человек. 36% из них уже нашли себе работу", – отметил Тшасковски.Он также отметил, что в трех рецепционных пунктах помощь получили 340 тыс. человек, а работали там более 14 тыс. волонтеров. Также было обеспечено более 160 000 ночевок в более чем 30 местах. Более тысячи человек госпитализировали, а родились в Варшаве более сотни украинцев. 17 тысяч детей, спасшихся от войны, посещают учебные заведения столицы Польши.
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