Около 60 прилетов из минометов: утром армия РФ обстреляла Сумщину
Утром 30 декабря российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 60 прилетов из минометов
Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Сегодня после 8 часов утра противник из минометов обстрелял Миропольскую общину. Было 60 прилетов", - пишет Живицкий.
Информацию о последствиях и пострадавших уточняют.
Также около полуночи, 29 декабря, рашисты били из самоходной артиллерийской установки по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировано 19 прилетов.
Вечером 29 декабря, после 21 часа, российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую общину. Было 15 прилетов.
- За день, 28 декабря, российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области.
- Утром 29 декабря в Сумской области сбили две вражеские ракеты: "Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумщиной силами ПВО".
- В четверг, 29 декабря, российские захватчики нанесли 51 удар по приграничным общинам Сумской области.
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