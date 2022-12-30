Около 60 прилетов из минометов: утром армия РФ обстреляла Сумщину

Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Сегодня после 8 часов утра противник из минометов обстрелял Миропольскую общину. Было 60 прилетов", - пишет Живицкий.

Информацию о последствиях и пострадавших уточняют.

Также около полуночи, 29 декабря, рашисты били из самоходной артиллерийской установки по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировано 19 прилетов.

Вечером 29 декабря, после 21 часа, российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую общину. Было 15 прилетов.

За день, 28 декабря, российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области.

Утром 29 декабря в Сумской области сбили две вражеские ракеты: "Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумщиной силами ПВО".

В четверг, 29 декабря, российские захватчики нанесли 51 удар по приграничным общинам Сумской области.

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