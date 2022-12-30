Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Есть более 1,5 млн голосов в неделю. Мощный результат", - написал он.

Отмечается, что наибольшее количество респондентов предпочитает празднование Рождества 25 декабря - 903 тыс. опрошенных. Еще 390 тысяч украинцев высказались за дату 7 января. 192 тыс. человек хотели бы праздновать в обе даты.

Напомним, заместитель начальника службы военного капелланства ВСУ Константин Холодов заявил в эфире Эспрессо, что Украина в течение нескольких лет должна перейти на церковный календарь по новому стилю и праздновать Рождество 25 декабря.

Тарас Возняк, культуролог и публицист опубликовал материал "Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?".

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