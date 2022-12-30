Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря
По данным опроса в приложении "Дия", более 900 тыс. украинцев проголосовали за празднование Рождества 25 декабря. Этот результат составляет 58,9% всех респондентов
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Есть более 1,5 млн голосов в неделю. Мощный результат", - написал он.
Отмечается, что наибольшее количество респондентов предпочитает празднование Рождества 25 декабря - 903 тыс. опрошенных. Еще 390 тысяч украинцев высказались за дату 7 января. 192 тыс. человек хотели бы праздновать в обе даты.
- Напомним, заместитель начальника службы военного капелланства ВСУ Константин Холодов заявил в эфире Эспрессо, что Украина в течение нескольких лет должна перейти на церковный календарь по новому стилю и праздновать Рождество 25 декабря.
- Тарас Возняк, культуролог и публицист опубликовал материал "Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?".
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