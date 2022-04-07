Около 60 бойцов из Пскова отказались воевать за РФ на территории Украины, - СМИ

Об этом сообщается в телеграмм-канале местного издания "Псковская губерния".



Как стало известно, около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины.

После первых дней войны они были выведены на территорию Республики Беларусь, после чего вернулись к месту дислокации в Псков.

Сейчас большую часть бойцов увольняют, но некоторым грозит уголовная ответственность.



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