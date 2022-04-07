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Около 60 бойцов из Пскова отказались воевать за РФ на территории Украины, - СМИ

7 апреля, 2022 четверг
16:47
война с Россией

Около 60 бойцов из Пскова сложили оружие и отказались воевать на стороне россиян в войне с Украиной

Об этом сообщается в телеграмм-канале местного издания "Псковская губерния".

Как стало известно, около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины.
После первых дней войны они были выведены на территорию Республики Беларусь, после чего вернулись к месту дислокации в Псков.
Сейчас большую часть бойцов увольняют, но некоторым грозит уголовная ответственность.

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