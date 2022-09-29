Около 58 580 военных, 2325 танков и 995 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 29 сентября РФ потеряля около 58 580 военных, 4909 бронемашин, 2325 танков, 995 дронов и 246 крылатых ракет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 58 580 (+430) оккупантов
- танков – 2325 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 4909 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 1385 (+4) ед.
- реактивных систем залпового огня – 331 (+0) ед.
- средств ПВО – 175 (+0) ед.
- самолетов – 262 (+0) ед.
- вертолетов - 224 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 995 (+6) ед.
- крылатых ракет – 246 (+4) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3751 (+9) ед.
- специальной техники – 131 (+0) ед.
На протяжении 28 сентября наибольшие потери захватчики понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
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