Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 58 580 (+430) оккупантов

танков – 2325 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 4909 (+20) ед.

артиллерийских систем – 1385 (+4) ед.

реактивных систем залпового огня – 331 (+0) ед.

средств ПВО – 175 (+0) ед.

самолетов – 262 (+0) ед.

вертолетов - 224 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 995 (+6) ед.

крылатых ракет – 246 (+4) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3751 (+9) ед.

специальной техники – 131 (+0) ед.

На протяжении 28 сентября наибольшие потери захватчики понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

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