Около 57% украинцев не одобряют действия Зеленского, более 71% считают неправильным направление движения дел в стране, - исследование

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по поводу общественно-политических настроений украинцев.



Одобрительно о действиях Зеленского ответили 28,2% опрошенных. Еще 14,9% затруднились или отказались ответить.



В июне 2021 года действия Зеленского не одобряли 52,7% украинцев, в июле – 56,1%. Одобрительно о работе президента в июне откликнулись 34,1% опрошенных, в июле – 29,3%.



47,7% респондентов сказали, что Зеленский не оправдал их надежд, 35,4% - что оправдал частично или полностью (из них о полном оправдании надежд говорят 4%), 14,2% ответили, что никогда не надеялись на Зеленского.



71,1% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 15% – что в правильном.



При этом в июне 2021 года о неправильном направлении движения дел в страны заявили 64% опрошенных, в июле – 68,7%. Правильное направление движения дел в Украине в июне считали 20% респондентов, в июле - 16,1%.





Всеукраинский опрос общественного мнения проводился 20-25 октября 2021 года методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.



В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг" , если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,1% граждан, Петра Порошенко поддержали бы 14,1% украинцев.