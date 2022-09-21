Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 55 110 (+300) оккупантов;

танков – 2227 (+11) ед.;

боевых бронированных машин – 4748 (+24) ед.;

артиллерийских систем – 1340 (+17) ед.;

реактивных систем залпового огня – 318 (+0) ед.;

средств ПВО – 168 (+0) ед.;

самолетов – 253 (+1) ед.;

вертолетов - 217 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед.;

крылатые ракеты – 239 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед.;

специальной техники – 125 (+0) ед.

В течение 20 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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