Около 55 110 оккупантов, 2227 танков, 932 дрона и 253 самолета: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 21 сентября оккупанты потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 55 110 (+300) оккупантов;
- танков – 2227 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин – 4748 (+24) ед.;
- артиллерийских систем – 1340 (+17) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 318 (+0) ед.;
- средств ПВО – 168 (+0) ед.;
- самолетов – 253 (+1) ед.;
- вертолетов - 217 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед.;
- крылатые ракеты – 239 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед.;
- специальной техники – 125 (+0) ед.
В течение 20 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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