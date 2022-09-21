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Около 55 110 оккупантов, 2227 танков, 932 дрона и 253 самолета: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

21 сентября, 2022 среда
09:11
война с Россией

С 24 февраля по 21 сентября оккупанты потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:

  • личного состава – около 55 110 (+300) оккупантов;
  • танков – 2227 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин – 4748 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем – 1340 (+17) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 318 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 168 (+0) ед.;
  • самолетов – 253 (+1) ед.;
  • вертолетов - 217 (+0) ед;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед.;
  • крылатые ракеты – 239 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед.;
  • специальной техники – 125 (+0) ед.

В течение 20 сентября наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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