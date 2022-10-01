Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 59 610 (+530) оккупантов

танков – 2354 (+16) ед.

боевых бронированных машин – 4949 (+17) ед.

артиллерийских систем – 1397 (+6) ед.

реактивных систем залпового огня – 336 (+3) ед.

средств ПВО – 176 (+0) ед.

самолетов – 264 (+0) ед.

вертолетов - 226 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) ед.

крылатых ракет – 246 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) ед.

специальной техники – 131 (+0) ед.

На протяжении 30 сентября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском на Бахмутском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb