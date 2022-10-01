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Около 530 оккупантов, 16 танков, 6 дронов и вертолет: потери РФ за сутки

1 октября, 2022 суббота
10:07
война с Россией На фото потери россиян

С 24 февраля по 1 октября Россия потеряла около 59 610 оккупантов, 4949 бронемашин, 2354 танка, 1009 дронов и вертолет

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 59 610 (+530) оккупантов
  • танков – 2354 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин – 4949 (+17) ед.
  • артиллерийских систем – 1397 (+6) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 336 (+3) ед.
  • средств ПВО – 176 (+0) ед.
  • самолетов – 264 (+0) ед.
  • вертолетов - 226 (+1) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) ед.
  • крылатых ракет – 246 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) ед.
  • специальной техники – 131 (+0) ед.

На протяжении 30 сентября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском на Бахмутском направлениях.

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