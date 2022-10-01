Около 530 оккупантов, 16 танков, 6 дронов и вертолет: потери РФ за сутки
С 24 февраля по 1 октября Россия потеряла около 59 610 оккупантов, 4949 бронемашин, 2354 танка, 1009 дронов и вертолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 59 610 (+530) оккупантов
- танков – 2354 (+16) ед.
- боевых бронированных машин – 4949 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 1397 (+6) ед.
- реактивных систем залпового огня – 336 (+3) ед.
- средств ПВО – 176 (+0) ед.
- самолетов – 264 (+0) ед.
- вертолетов - 226 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) ед.
- крылатых ракет – 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) ед.
- специальной техники – 131 (+0) ед.
На протяжении 30 сентября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском на Бахмутском направлениях.
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