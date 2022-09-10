Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.

Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 52 250 (+350) человек ликвидировано;

танков ‒ 2136 (+14) ед.;

боевых бронированных машин – 4584 (+9) ед;

артиллерийских систем – 1259 (+22) ед;

РСЗО – 311 (+5) ед.;

средства ПВО – 162 (+3) ед.;

самолетов – 239 (+0) ед;

вертолетов – 212 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10);

крылатые ракеты – 215 (+1);

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27) ед;

специальная техника – 116(+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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