Около 52 250 оккупантов, 2136 танков, 215 крылатых ракет: потери врага на 10 сентября
Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро субботы, 10 сентября
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.
Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 52 250 (+350) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2136 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин – 4584 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 1259 (+22) ед;
- РСЗО – 311 (+5) ед.;
- средства ПВО – 162 (+3) ед.;
- самолетов – 239 (+0) ед;
- вертолетов – 212 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10);
- крылатые ракеты – 215 (+1);
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27) ед;
- специальная техника – 116(+2).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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