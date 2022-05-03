Около 500 украинских беженцев ждут в Мехико въезда в США

Об этом пишет Associated Press.



Лагерь в Мехико работает всего неделю. Более 100 жителей лагеря – дети. Издание сообщает, что каждый день прибывает от 50 до 100 человек. Часть из них была на границе США в Тихуане, где им сказали, что их больше не будут пропускать. Остальные прибыли в аэропорты Мехико или Канкуна.



"Мы просим правительство США ускорить процесс", – сказала Анастасия Поло, соучредитель неправительственной организации "Единые с Украиной", которая сотрудничала с правительством Мексики для создания лагеря.



"Эти люди не могут оставаться в этом лагере, потому что он временный", – сказала Анастасия.



В конце марта правительство США объявило , что примет до 100 000 украинских беженцев, сотни туристов ежедневно приезжали в Мексику и летели в Тихуану, чтобы ждать разрешения на въезд в США. Издание отмечает, что назначений в консульствах США в Европе было мало, а переселение беженцев требует времени, что сделало Мексику наилучшим вариантом размещения.



Лагерь в Мехико является безопасным местом для ожидания. Его построили внутри большого спортивного комплекса. Однако беженцев предупредили, что, когда они покидают комплекс, никто не несет ответственности за их безопасность. Истапалапа – самый населенный район столицы, он также является одним из самых опасных.



По словам Анастасии Поло, правительство Мексики обеспечивало охрану лагеря. Там тоже создали передвижную кухню для питания. Но они спросили разрешения правительства, чтобы переместить лагерь в более безопасный район.

Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев, а также американских военнослужащих и учителей-волонтеров во время своего гуманитарного визита в Румынию и Словакию.

С 25 апреля для украинских беженцев, ищущих убежища в США, заработала новая программа гуманитарной защиты.

За два дня более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины".

В марте по программе для беженцев в США попали 12 украинцев.