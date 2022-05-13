Около 500 предприятий переехали из зоны боевых действий в более безопасные регионы, более половины уже возобновили работу
В Украине идет программа релокации бизнеса с территорий, на которых разворачиваются активные боевые действия. Более 500 учреждений успешно переместили свои мощности
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В рамках программы релокации 510 украинских предприятий переместили центры своих мощностей из регионов Украины, где продолжаются боевые действия.
Более половины из них уже возобновили работу в более безопасных областях. Сообщается, что еще около 50 готовятся заработать в ближайшее время. Кроме того, еще 192 предприятия только готовятся транспортировать свои мощности.
По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, около нескольких десятков предприятий Луганщины переехали в Тернопольскую, Черновицкую, Закарпатскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области. Сообщается, что многие из производственных учреждений осуществили релокацию мощностей самостоятельно. В таком случае, как отмечает Гайдай, фирмы могут рассчитывать на компенсацию расходов от государства.
Луганские предприятия уже начали работу в сфере производства химической продукции, перевозок, общественного питания, предоставления медицинских услуг, разработки программного обеспечения, компьютерного программирования и информатизации.
Гайдай напоминает, что участникам программы переноса мощностей предоставляется поддержка с поиском помещений с проработкой логистики переезда. Кроме того, государство помогает с транспортировкой предприятий "Укрзализныцей" и "Укрпочтой".
Кроме того, украинская компания, переехавшая в Западную Украину, власть оказывает помощь с адаптацией к новым условиям, поставкой сырья для производства, а также с поиском новых кадров. Производствам также оказывается поддержка в поиске новых рынков сбыта продукции.
Сообщается, что в настоящее время Минэкономики приняло более полутора 1500 заявок на участие в программе релокации.
- Напомним, что 11 апреля в Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса
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