Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
В Украину из посольств за границей не возвращаются от 40 до 60 процентов дипломатов: среди причин – проблемы с финансами и трудоустройством
Об этом пишет Зеркало недели .
Среди основных факторов, влияющих на решение украинских дипломатов не возвращаться после заграничных командировок в Украину, - финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством.
По данным дипломатов, из посольств в Украину после 2022 года не вернулось 40–60% сотрудников. В качестве примера приводят США: из 20 работников дипучреждений, которые должны были вернуться в 2022 году, вернулся только один. Однако есть посольства, из которых не вернулся еще ни один дипломат.
"Невозвращенцами" становятся молодые и старшие, третьи секретари и советники-посланники. Одни не возвращаются из-за уже устроенной семьи, налаженной жизни за границей. Другие - из-за страха перед мобилизацией. Третьи — опасаясь, что по приезде в Украину они не смогут выехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, уехавшие подальше от войны", - информирует издание.
Также есть те, кто не возвращается из-за нежелания несколько месяцев ожидать трудоустройства в центральном аппарате Министерства иностранных дел, или те, кто уже не хочет быть частью системы.
- 2 августа президент Украины Владимир Зеленский провел экстренную встречу с украинскими дипломатами. Там он назвал пять ориентиров для работников дипучреждения. Зеленский подчеркнул, что главная задача дипломатов – чтобы мир всегда был вместе с Украиной.
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