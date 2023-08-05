Об этом пишет Зеркало недели .

Среди основных факторов, влияющих на решение украинских дипломатов не возвращаться после заграничных командировок в Украину, - финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством.

По данным дипломатов, из посольств в Украину после 2022 года не вернулось 40–60% сотрудников. В качестве примера приводят США: из 20 работников дипучреждений, которые должны были вернуться в 2022 году, вернулся только один. Однако есть посольства, из которых не вернулся еще ни один дипломат.

"Невозвращенцами" становятся молодые и старшие, третьи секретари и советники-посланники. Одни не возвращаются из-за уже устроенной семьи, налаженной жизни за границей. Другие - из-за страха перед мобилизацией. Третьи — опасаясь, что по приезде в Украину они не смогут выехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, уехавшие подальше от войны", - информирует издание.

Также есть те, кто не возвращается из-за нежелания несколько месяцев ожидать трудоустройства в центральном аппарате Министерства иностранных дел, или те, кто уже не хочет быть частью системы.