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Около 50% официально трудоустроенных украинцев в Польше работают как неквалифицированная рабочая сила

6 мая, 2022 пятница
10:44
беженцы из Украины

Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины трудоустроились в Польше после полномасштабного вторжения России

Об этом пишет Notes From Poland со ссылкой на данные правительства Польши.

С начала полномасштабной войны границу с Польшей пересекли почти 3,2 миллиона человек. По подсчетам правительства, в Польше остаются от 1,5 до 2 миллионов украинцев. В марте правительство приняло закон о поддержке украинских беженцев и упростило им доступ к рынку труда. По данным правительства, опубликованным 4 мая, в начале апреля этим воспользовались 30 000 украинцев, а теперь эта цифра выросла до 102 000.

Издание сообщает, что 18% работают в офисе или на другой специализированной работе, 14% - в промышленном или ремесленном производстве, 11% - в сфере продаж и обслуживания, 10% - работают операторами и монтажниками. Еще около 50% работают как неквалифицированная рабочая сила.

Главный экономист самой крупной организации работодателей Польши Камиль Соболевский считает, что эти цифры выглядят низкими по сравнению с общим количеством беженцев в Польше. Он говорит, что многие из них работают в теневой экономике. По его словам, настоящее количество работников может быть вдвое больше официального.

Правительство Польши также напомнило украинцам, что они не должны соглашаться браться за работу без подписания договора. Им также предлагают консультации по карьере и обучению.

  • Наплыв украинских беженцев способствовал увеличению арендной платы в Польше. В больших городах цены выросли на 20%.
  • Для украинцев, бежавших от войны, в Польше благотворителям удалось собрать 1215 переносных персональных компьютеров. Впрочем, желающих было столько, что организаторы акции прекратили прием заявок.

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