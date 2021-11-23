Около 50 мигрантов в очередной раз пытались прорваться через границу Польши

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.



"На участке границы в районе села Беловежа 50 агрессивно настроенных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в Twitter-сообщении.



Пограничная служба добавила, что было принято решение о депортации 66 иностранцев.

Wczoraj tj.22.11 на gr.????????????????odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cizoziemców#funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

На отрезке ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cizoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Rejon Białowieży: kolejna proba nelegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy и funkcjonariuszy. Атак agresywnych migrantów был wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

20 ноября около 200 человек штурмовали границу между Польшей и Беларусью. По словам министра обороны Мариуша Блащака, мигранты сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы.

21 ноября около 150 мигрантов вблизи села Дубичи-Церковне. Всего за сутки было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы.

Всего за минувшие сутки, 22 ноября, было зафиксировано 174 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.Министерство обороны Польши утверждает, что попытку мигрантов штурмовать границу в Беловежской области поддерживали белорусские силовики.