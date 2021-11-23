Около 50 мигрантов в очередной раз пытались прорваться через границу Польши
Польские пограничники зафиксировали попытку группы из 50 мигрантов прорваться из Беларуси в Польшу вблизи села Беловежа
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
"На участке границы в районе села Беловежа 50 агрессивно настроенных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в Twitter-сообщении.
Пограничная служба добавила, что было принято решение о депортации 66 иностранцев.
Всего за минувшие сутки, 22 ноября, было зафиксировано 174 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Министерство обороны Польши утверждает, что попытку мигрантов штурмовать границу в Беловежской области поддерживали белорусские силовики.
- 20 ноября около 200 человек штурмовали границу между Польшей и Беларусью. По словам министра обороны Мариуша Блащака, мигранты сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы.
- 21 ноября около 150 мигрантов вблизи села Дубичи-Церковне. Всего за сутки было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы.
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