Об этом говорится в новом отчете Международной организации труда (МОТ) "Влияние кризиса в Украине на рынок труда в мире: начальные оценки".

Согласно данным исследования, если военные действия приведут к эскалации, потеря рабочих мест в Украине увеличится до семи миллионов. Однако, если бы они немедленно прекратились, было бы возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 миллиона рабочих мест.

В отчете говорится, что ситуация в Украине также может привести к проблемам с рабочей силой в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Ведь если военные действия будут продолжаться, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться в эмиграции, что создаст дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них.

Кроме того, значительные экономические проблемы, затрагивающие РФ, оказывают ерьезное влияние на Центральную Азию, особенно на страны, чья экономика зависит от денежных переводов из России, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Если военные действия и санкции приведут к потере рабочих мест для трудовых мигрантов в РФ, и они вернутся на родину, в Центральной Азии будут серьезные экономические проблемы.

Эксперты отмечают, что агрессия России в Украине также вызвала шок для мировой экономики, еще более усложнив выход из кризиса COVID-19.

Исходя из анализа ситуации, в марте Совет МОТ принял резолюцию, в которой призывал Россию "немедленно и безоговорочно прекратить агрессию" против Украины. Также была выражена серьезная обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения и нападениях на гражданские объекты, а также значительном влиянии на работников и работодателей, рисковавших своей жизнью, чтобы продолжать работать.

Чтобы смягчить влияние кризиса на украинский рынок труда, МОТ рекомендует несколько неотложных мер, в частности:

Содействовать инициативам организаций работодателей и работников, чтобы они могли играть важную роль в оказании гуманитарной поддержки и обеспечении продолжения работы, где это возможно.

Предоставлять целенаправленную поддержку трудоустройству в относительно безопасных районах Украины, в том числе путем развития текущей, финансируемой правительством, программы перемещения работников и предприятий.

Поддержать систему социальной защиты в Украине, чтобы гарантировать, что она продолжает выплачивать пособия, включая вновь созданные.

Подготовка к постконфликтной стратегии восстановления, поощряющая создание достойных и продуктивных рабочих мест через международные инвестиции.

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