Около 490 военных, 10 танков и 5 боевых бронемашин: что потеряла Россия за сутки в Украине
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 112 тысяч военных, 3094 танка и 6159 боевых бронемашин
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .С 24 февраля 2022 года по 11 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 112 960 (+490) человек
- танков – 3094 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 6159 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 2078 (+5) ед.
- РСЗО – 437 (+3) ед.
- средства ПВО – 217 (+0) ед.
- самолетов – 285 (+0) ед.
- вертолетов – 275 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2).
- крылатые ракеты – 723 (+0)
- корабли / катера – 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9) ед.
- специальная техника – 184 (+1).
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- 10 января ВСУ попали в 3 вражеских пункта управления и 22 района скопления оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное