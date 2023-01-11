Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке . С 24 февраля 2022 года по 11 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 112 960 (+490) человек

танков – 3094 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 6159 (+5) ед.

артиллерийских систем – 2078 (+5) ед.

РСЗО – 437 (+3) ед.

средства ПВО – 217 (+0) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 275 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2).

крылатые ракеты – 723 (+0)

корабли / катера – 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9) ед.

специальная техника – 184 (+1).

Сообщается, что окончательные данные уточняются.

10 января ВСУ попали в 3 вражеских пункта управления и 22 района скопления оккупантов.