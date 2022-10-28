Около 480 оккупантов, два вертолета и самолет: потери РФ в Украине за сутки
С 24 февраля по 28 октября оккупанты потеряли около 69,7 тыс. военных, 2640 танков, 1401 дрон, 272 самолета и 251 вертолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 69,7 тыс. (+480) оккупантов;
- танков – 2640 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин – 5378 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 1698 (+8) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 379 (+0) ед;
- средств ПВО – 192 (+0) ед.;
- самолетов – 272 (+1) ед.;
- вертолетов - 251 (+2) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1401 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 351 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10) ед;
- специальной техники –151 (+1) ед.
Данные уточняются.
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