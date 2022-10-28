Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 69,7 тыс. (+480) оккупантов;

танков – 2640 (+9) ед.;

боевых бронированных машин – 5378 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 1698 (+8) ед.;

реактивных систем залпового огня – 379 (+0) ед;

средств ПВО – 192 (+0) ед.;

самолетов – 272 (+1) ед.;

вертолетов - 251 (+2) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1401 (+3) ед.;

крылатых ракет – 351 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10) ед;

специальной техники –151 (+1) ед.

Данные уточняются.

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