Около 480 мертвых солдат, 2 самолета и 5 бронемашин: Генштаб ВСУ назвал потери врага за сутки
Общие боевые потери противника среди личного состава с самого начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 88 380 кафиров. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 480 российских военных
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 ноября ориентировочно составляют:
Личного состава 88 380 (+480) человек
танков 2911 (+3) ед,
боевых бронированных машин 5866 (+5) ед,
артиллерийских систем 1901 (+2) ед,
РСЗО 395 (+0) ед,
средства ПВО 209 (+0) ед,
самолетов 280 (+2) ед,
вертолетов 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня 1555 (+0),
крылатые ракеты 531 (+0),
корабли /катера 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн 4423 (+7) ед,
специальная техника 163(+0).
- Напомним, подразделение кафиров на Луганщине за неделю потеряло до 70% личного состава
- ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 87 тыс. кафиров
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное