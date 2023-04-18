Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 183 130 (+470) человек

танков – 3661 (+1)

боевых бронированных машин – 7098 (+11)

артиллерийских систем – 2810 (+6)

РСЗО – 538 (+0) ед.

средств ПВО – 285 (+0)

самолетов – 308 (+0)

вертолетов – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей, катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4)

специальной техники – 330 (+2)

Окончательные данные уточняются.

В течение 17 апреля вражеские войска пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – вели оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак.