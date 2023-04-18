Около 470 солдат, 11 бронемашин и 6 беспилотников: что потеряла РФ за сутки войны
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 183 130 военных, 3661 танк и 2353 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 183 130 (+470) человек
- танков – 3661 (+1)
- боевых бронированных машин – 7098 (+11)
- артиллерийских систем – 2810 (+6)
- РСЗО – 538 (+0) ед.
- средств ПВО – 285 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей, катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4)
- специальной техники – 330 (+2)
Окончательные данные уточняются.
В течение 17 апреля вражеские войска пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – вели оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак.
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