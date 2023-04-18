Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Около 470 солдат, 11 бронемашин и 6 беспилотников: что потеряла РФ за сутки войны
Инфографика

Около 470 солдат, 11 бронемашин и 6 беспилотников: что потеряла РФ за сутки войны

18 апреля, 2023 вторник
08:12
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 183 130 военных, 3661 танк и 2353 беспилотника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 183 130 (+470) человек
  • танков – 3661 (+1)
  • боевых бронированных машин – 7098 (+11)
  • артиллерийских систем – 2810 (+6)
  • РСЗО – 538 (+0) ед.
  • средств ПВО – 285 (+0)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6)
  • крылатых ракет – 911 (+0)
  • кораблей, катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4)
  • специальной техники – 330 (+2)

Окончательные данные уточняются.

В течение 17 апреля вражеские войска пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – вели оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак.

Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
16 апреля, 2023 воскресенье
Президент Бразилии заявил, что причиной войны в Украине стали "решения, принятые двумя странами"
Памятник Ленину в Москве
16 апреля, 2023 воскресенье
Этот день в истории: Ленин призвал забрать у Украины "источники продовольствия и топлива", козаки приняли Конституцию Филиппа Орлика
17 апреля, 2023 понедельник
Несмотря на напряжение с минобороны РФ, вагнеровцев усиливают современными средствами для захвата Бахмута, - ISW
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.2
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 апреля
08:52
В Кремле заявили о визите Путина на оккупированные Херсонскую и Луганскую области
08:46
В Беларуси анонсировали обучение сил территориальной обороны
08:33
Эксклюзив
Силы обороны постоянно ведут контрбатарейную борьбу с противником, - Гуменюк
08:22
В Судане в результате столкновений погибли 185 человек, 1800 получили ранения
08:01
OPINION
Почему наши соседи подняли бунт против украинского зерна?
07:54
Обновлено
В Кракове умер украинец, который поджег себя возле генконсульства
07:40
Китай заявил, что готов содействовать возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем
07:26
Южная Корея и Япония активизируют взаимодействие по безопасности на фоне угроз со стороны КНДР
06:58
Кирби раскритиковал заявления Бразилии о "поощрении войны в Украине": повторяет российскую и китайскую пропаганду
06:38
российские войска
Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, обороняется на двух, - Генштаб
06:09
"Пьяные вечеринки" в Киеве: одного из организаторов повторно взяли под стражу и увеличили размер залога
05:59
Визит министра обороны Китая в РФ не расширит военное сотрудничество стран, - ISW
05:41
Кирби: "Слитые" секретные документы США могут быть подделкой
05:32
Швеция заказала у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения
05:05
Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии, – ISW
04:39
Итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина
04:11
Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"
03:44
В США готовы согласовать модернизацию F-16 для Турции, - Reuters
03:15
Лидеры Нидерландов и Литвы встретились в Гааге: говорили о войне в Украине
02:47
Прокурор и юрист из США присоединятся к расследованию военных преступлений РФ в Украине
02:18
Тайвань планирует закупить еще 400 ракет Harpoon на фоне противостояния с Китаем, - Bloomberg
01:50
Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал, - Буданов
01:22
Украина начнет контрнаступление только тогда, когда будет готова к нему, - Данилов
00:53
Беспорядки в Судане: В аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp, - фото Maxar
00:25
Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне"
00:12
США обвинили Китай в создании в Нью-Йорке "полиции" для преследования китайских диссидентов
2023, понедельник
17 апреля
23:37
В Судане напали на посла ЕС, Боррель заявил о нарушении международного права
23:20
Обновлено
ЧВК Вагнера
Приказы отдавал лично Пригожин: наемники ЧВК Вагнера признались в расстреле более 20 украинских детей и подростков
22:49
Дмитрий Кулеба
Кулеба после Ирака посетит Кувейт
22:29
Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, — Буданов
22:27
Аналитика
Сергей Згурец
Количество и насыщенность русских войск на территории Украины. Колонка Сергея Згурца
22:06
До критического уровня остается 50-60 см: киевлян предупредили о пике весеннего половодья
21:53
"РФ убивает гражданских, похищает детей": Еврокомиссия напомнила Бразилии, кто агрессор, а кто жертва в войне
21:45
Обзор
Украинское зерно в Польше – новая тема роспропаганды, дипломаты призывают Запад увеличить помощь ВСУ, Путин снова зарабатывает на нефти. Мировые СМИ об Украине 17 апреля
21:18
"Сколько потребуется": Канада и Британия обсудили потребность Украины в долгосрочной поддержке
21:16
РФ обстреляла Никопольщину: один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура
21:00
Буданов: разведка знает имя россиянина, отрезавшего голову украинскому военнопленному
20:34
ВВС Великобритании и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО
20:06
Эксклюзив
В Черниговской области около трех тысяч домов отремонтировали после агрессии РФ, - журналист
20:00
Обзор
Победные новости 418-го дня войны: враг потерял БМП с экипажем после одного выстрела из "джавелина", а в Украине впервые вживили протез прямо в кость
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV