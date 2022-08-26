Около 46,2 тыс. захватчиков, 1936 танков и 834 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 46 250 рашистов, 1936 танков, 1040 артиллерийских систем и 834 БПЛА
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С 24 февраля по 26 августа Россия потеряла во время войны в Украине:
- личного состава – около 46 250 (+400) человек
- танков – 1936 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 4251 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 1040 (+3) ед.
- РСЗО – 272 (+0) ед.
- средств ПВО – 148 (+0) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 202 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6)
- крылатых ракет – 196 (+0)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3162 (+2) ед.
- специальной техники – 99 (+0)
26 августа наибольшие потери российское войско понесло на Донецком направлении.
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