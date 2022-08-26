Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С 24 февраля по 26 августа Россия потеряла во время войны в Украине:

личного состава – около 46 250 (+400) человек

танков – 1936 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 4251 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1040 (+3) ед.

РСЗО – 272 (+0) ед.

средств ПВО – 148 (+0) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 202 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6)

крылатых ракет – 196 (+0)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3162 (+2) ед.

специальной техники – 99 (+0)