Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины . Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину:

личного состава – около 45 700 (+150) человек,

танков – 1924 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 4243 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,

РСЗО – 266 (+0) ед,

средства ПВО – 147 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 199 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,

специальная техника – 99(+0).

23 августа наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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