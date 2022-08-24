Около 45,7 тыс. оккупантов, 1924 танка, 234 самолета, 199 вертолетов: Генштаб назвал потери РФ в полномасштабной войне
С 24 февраля по 23 августа РФ потеряла в Украине около 45 700 рашистов, 1924 танк и 4243 бронированные машины, 199 вертолетов и 819 дронов
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины . Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину:
- личного состава – около 45 700 (+150) человек,
- танков – 1924 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 4243 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,
- РСЗО – 266 (+0) ед,
- средства ПВО – 147 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 199 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,
- специальная техника – 99(+0).
23 августа наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
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