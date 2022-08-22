Около 45,4 тыс. военных, 1919 танков, 4230 бронемашин: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны
С 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных, 1919 танков и 4230 бронированных машин, 234 самолета, 198 вертолета и 815 дронов
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 45,4 тыс. (+200) оккупантов
- танков – 1919 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 4230 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 1032 (+4) ед.
- реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.
- средств ПВО – 145 (+4) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов - 198 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед.
- крылатых ракет – 194 (+4) ед.
- кораблей – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3149 (+6) ед.
- специальной техники – 99 (+0) ед.
В течение 21 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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