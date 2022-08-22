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Около 45,4 тыс. военных, 1919 танков, 4230 бронемашин: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны

22 августа, 2022 понедельник
11:04
война с Россией

С 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных, 1919 танков и 4230 бронированных машин, 234 самолета, 198 вертолета и 815 дронов

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 45,4 тыс. (+200) оккупантов
  • танков – 1919 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 4230 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 1032 (+4) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.
  • средств ПВО – 145 (+4) ед.
  • самолетов – 234 (+0) ед.
  • вертолетов - 198 (+1) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед.
  • крылатых ракет – 194 (+4) ед.
  • кораблей – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3149 (+6) ед.
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

В течение 21 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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