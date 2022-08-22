Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 45,4 тыс. (+200) оккупантов

танков – 1919 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 4230 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1032 (+4) ед.

реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.

средств ПВО – 145 (+4) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов - 198 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед.

крылатых ракет – 194 (+4) ед.

кораблей – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3149 (+6) ед.

специальной техники – 99 (+0) ед.

В течение 21 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb