Семь артсистем, 3 бронемашины и 450 солдат: что потеряла РФ за сутки войны
За время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 190 960 солдат, 2476 беспилотников и 7192 бронемашины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 190 960 (+450)
- танков ‒ 3700 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 7192 (+3)
- артиллерийских систем – 2921 (+7)
- РСЗО – 544 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 295 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1)
- крылатых ракет ‒ 932 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5845 (+3)
- специальной техники ‒ 359 (+2)
Окончательные данные уточняются.
В течение суток украинские военные отбили более 36 атак врага и продолжают держать оборону в Бахмуте и Марьинке Донецкой области.
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