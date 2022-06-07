Около 4,5 тонн на сумму почти 240 млн евро. В Италии изъяли одну из самых больших партий кокаина в Европе

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Кроме кокаина, правоохранители изъяли также 1,8 млн евро наличными и несколько автомобилей.

Также задержаны 38 человек, причастных к перевозке партии из Колумбии в Европу. Вероятные члены цепочки находятся в Италии, Словении, Хорватии, Нидерландах, Болгарии и Колумбии.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика оценивается в 96 млн евро для сбыта "оптом" криминальным группам, а в случае розничных продаж финальному потребителю она могла составлять до 240 млн евро.

Расследование, завершившееся успешным задержанием наркотика и членов цепочки снабжения, началось более года назад в сотрудничестве с правоохранителями Колумбии и США.

Отметим, что в начале июня во Львове разоблачили двух украинок с востока, которые хранили и продавали наркотики. У них обнаружили тысячи наркотических таблеток и 4,5 кг каннабиса.

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