Около 44,9 тыс. военных, 1907 танков и 803 дроны: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашины, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 803 дрона
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 44,9 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1907 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 1018 (+2) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.;
- средств ПВО – 141 (+0) ед.;
- самолетов – 234 (+0) ед;
- вертолетов - 197 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 803 (+8) ед.;
- крылатых ракет – 190 (+0) ед.;
- кораблей – 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) ед.;
- специальной техники – 97 (+3) ед.
В течение 19 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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