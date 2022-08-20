Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 44,9 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1907 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 4212 (+17) ед;

артиллерийских систем – 1018 (+2) ед.;

реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.;

средств ПВО – 141 (+0) ед.;

самолетов – 234 (+0) ед;

вертолетов - 197 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 803 (+8) ед.;

крылатых ракет – 190 (+0) ед.;

кораблей – 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) ед.;

специальной техники – 97 (+3) ед.

В течение 19 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb