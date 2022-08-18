Около 44,3 тыс. оккупантов, 234 самолета и 197 вертолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла около 44,3 тыс. оккупантов, 1889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ за время полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 44,3 тыс. (+200) оккупантов
- танков – 1889 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 4179 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 1010 (+17) ед.
- реактивных систем залпового огня – 265 (+2) ед.
- средств ПВО – 136 (+0) ед.
- самолетов – 234 (+1) ед.
- вертолетов - 197 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1) ед.
- крылатых ракет – 190 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3061 (+7) ед.
- специальной техники – 93 (+0) ед.
В течение 17 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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