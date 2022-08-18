Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ за время полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 44,3 тыс. (+200) оккупантов

танков – 1889 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 4179 (+17) ед.

артиллерийских систем – 1010 (+17) ед.

реактивных систем залпового огня – 265 (+2) ед.

средств ПВО – 136 (+0) ед.

самолетов – 234 (+1) ед.

вертолетов - 197 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1) ед.

крылатых ракет – 190 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3061 (+7) ед.

специальной техники – 93 (+0) ед.

В течение 17 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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