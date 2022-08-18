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Около 44,3 тыс. оккупантов, 234 самолета и 197 вертолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

18 августа, 2022 четверг
10:41
война с Россией

С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла около 44,3 тыс. оккупантов, 1889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ за время полномасштабной войны против Украины составляют:

  • личного состава – около 44,3 тыс. (+200) оккупантов
  • танков – 1889 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 4179 (+17) ед.
  • артиллерийских систем – 1010 (+17) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 265 (+2) ед.
  • средств ПВО – 136 (+0) ед.
  • самолетов – 234 (+1) ед.
  • вертолетов - 197 (+1) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 793 (+1) ед.
  • крылатых ракет – 190 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3061 (+7) ед.
  • специальной техники – 93 (+0) ед.

В течение 17 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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