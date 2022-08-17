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Около 44,1 тыс. военных, 1886 танков и 792 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

17 августа, 2022 среда
10:13
война с Россией

С 24 февраля по 17 августа оккупанты потеряли около 44,1 тыс. военных, 4162 бронемашины, 1886 танков и 792 беспилотника

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 44,1 тыс. (+200) оккупантов;
  • танков – 1886 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин – 4162 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем – 993 (+4) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 263 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 136 (+0) ед.;
  • самолетов – 233 (+0) ед.;
  • вертолетов - 196 (+0) ед;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 792 (+2) ед.;
  • крылатых ракет – 190 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) ед.;
  • специальной техники – 93 (+1) ед.

В течение 16 августа наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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