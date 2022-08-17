Около 44,1 тыс. военных, 1886 танков и 792 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 17 августа оккупанты потеряли около 44,1 тыс. военных, 4162 бронемашины, 1886 танков и 792 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 44,1 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1886 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин – 4162 (+10) ед.;
- артиллерийских систем – 993 (+4) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 263 (+0) ед.;
- средств ПВО – 136 (+0) ед.;
- самолетов – 233 (+0) ед.;
- вертолетов - 196 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 792 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 190 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) ед.;
- специальной техники – 93 (+1) ед.
В течение 16 августа наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
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