Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 44,1 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1886 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 4162 (+10) ед.;

артиллерийских систем – 993 (+4) ед.;

реактивных систем залпового огня – 263 (+0) ед.;

средств ПВО – 136 (+0) ед.;

самолетов – 233 (+0) ед.;

вертолетов - 196 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 792 (+2) ед.;

крылатых ракет – 190 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) ед.;

специальной техники – 93 (+1) ед.

В течение 16 августа наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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