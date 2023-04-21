Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .

"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп составляет до 8 ракет", – пишет пресс-служба.

Также военные заметили один русский корабль в Азовском море.

Армия РФ удерживает в Средиземном море – 8 судов, из них 4 ракетоносителя. Их общий залп составляет – 36 "калибров".

За неделю проход Керчь-Еникальским проливом в интересах России совершили:

к Черному морю – 138 судна, из них 44 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 175 судов, из них 51 двигались из пролива Босфор.

Суда двигались с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, отключая систему автоматической идентификации.