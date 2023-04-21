Около 44 "калибров": РФ удерживает в Черном море два ракетоносителя, еще четыре - в Средиземном
В пятницу, 21 апреля, на боевом дежурстве в Черном море замечено девять кораблей, среди них два носителя крылатых ракет "калибр", еще четыре - в Средиземном
Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины .
"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп составляет до 8 ракет", – пишет пресс-служба.
Также военные заметили один русский корабль в Азовском море.
Армия РФ удерживает в Средиземном море – 8 судов, из них 4 ракетоносителя. Их общий залп составляет – 36 "калибров".
За неделю проход Керчь-Еникальским проливом в интересах России совершили:
- к Черному морю – 138 судна, из них 44 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 175 судов, из них 51 двигались из пролива Босфор.
Суда двигались с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, отключая систему автоматической идентификации.
- 20 апреля в Черном море на боевом дежурстве находились 11 вражеских кораблей, среди которых среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 13 ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.68
Покупка 37.68Продажа 38.44
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное