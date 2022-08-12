Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 43,2 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1849 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 4108 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 975 (+1) ед.;

реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;

средств ПВО – 136 (+2) ед.;

самолетов – 233 (+1) ед;

вертолетов - 193 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед.;

крылатых ракет – 185 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) ед;

специальной техники – 90 (+0) ед.

В течение 11 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb