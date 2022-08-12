Около 43,2 тыс. военных, 1849 танков и 233 самолета: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 12 августа оккупанты потеряли около 43,2 тыс. военных, 1849 танков, 778 дронов и 233 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 43,2 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1849 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 4108 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 975 (+1) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;
- средств ПВО – 136 (+2) ед.;
- самолетов – 233 (+1) ед;
- вертолетов - 193 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед.;
- крылатых ракет – 185 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) ед;
- специальной техники – 90 (+0) ед.
В течение 11 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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