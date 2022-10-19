Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 66 280 (+430) оккупантов;

танков – 2554 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 5235 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 1637 (+15) ед.;

реактивных систем залпового огня – 372 (+0) ед.;

средств ПВО – 189 (+1) ед.;

самолетов – 269 (+1) ед;

вертолетов - 242 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) ед.;

крылатых ракет – 323 (+5) ед.;

кораблей/катеров - 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед.;

специальной техники – 146 (+2) ед.

На протяжении 18 октября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Краматорском направлениях.

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