Около 430 оккупантов, 10 дронов, средство ПВО и самолет: потери РФ в войне против Украины за сутки
С 24 февраля по 19 октября оккупанты потеряли 66 280 военных, 2554 танка, 1286 беспилотников, 269 самолетов и 189 средств ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 66 280 (+430) оккупантов;
- танков – 2554 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин – 5235 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 1637 (+15) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 372 (+0) ед.;
- средств ПВО – 189 (+1) ед.;
- самолетов – 269 (+1) ед;
- вертолетов - 242 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) ед.;
- крылатых ракет – 323 (+5) ед.;
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед.;
- специальной техники – 146 (+2) ед.
На протяжении 18 октября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Краматорском направлениях.
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