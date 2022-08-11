Около 43 тыс. военных, 1846 танков и 772 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 11 августа оккупанты потеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 43 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1846 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин – 4100 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 974 (+3) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;
- средств ПВО – 134 (+1) ед.;
- самолетов – 232 (+0) ед.;
- вертолетов - 193 (+0) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 772 (+6) ед.;
- крылатых ракет – 185 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13) ед.;
- специальной техники – 90 (+1) ед.
В течение 10 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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