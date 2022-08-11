Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 43 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1846 (+14) ед.;

боевых бронированных машин – 4100 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 974 (+3) ед.;

реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;

средств ПВО – 134 (+1) ед.;

самолетов – 232 (+0) ед.;

вертолетов - 193 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 772 (+6) ед.;

крылатых ракет – 185 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13) ед.;

специальной техники – 90 (+1) ед.

В течение 10 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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