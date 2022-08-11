English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 43 тыс. военных, 1846 танков и 772 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
Инфографика

Около 43 тыс. военных, 1846 танков и 772 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

11 августа, 2022 четверг
09:16
война с Россией

С 24 февраля по 11 августа оккупанты потеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 43 тыс. (+200) оккупантов;
  • танков – 1846 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин – 4100 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 974 (+3) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 134 (+1) ед.;
  • самолетов – 232 (+0) ед.;
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 772 (+6) ед.;
  • крылатых ракет – 185 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13) ед.;
  • специальной техники – 90 (+1) ед.

В течение 10 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Донецк
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Олександр Лукашенко
9 августа, 2022 вторник
Беларуси ни в коем случае нельзя терять рынки Евросоюза, - Лукашенко
9 августа, 2022 вторник
В США объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS
ППО С-300
9 августа, 2022 вторник
Существует угроза ударов по городам на Севере Украины по комплексам С-300 во время "учений" в Беларуси, - главный редактор Defense Express Катков
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.84
    Покупка 38.84
    Продажа 39.73
  • EUR
    Покупка 39.46
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
11 августа
10:10
Россия подорвала доверие к вооружению страны из-за его неэффективности в войне с Украиной, - британская разведка
09:58
В Харьковской области россияне обстреляли дома, магазины, кафе и ранили женщину
09:46
Эксклюзив
В Польше легализовалось 1,5 млн украинцев после 24 февраля, - посол Зварыч
09:35
НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия, а западное вооружение не дает преимущества Украине: новые фейки от россиян
09:34
Обновлено
Россияне ударили ракетами по центру Харькова
09:09
Гауляйтер оккупантов Балицкий назвал возможную дату псевдореферендума по присоединению Запорожской области к РФ
09:04
Российская армия ударила с С-300 по частному сектору Краматорска
09:01
Россияне ударили по 4 районам Днепропетровщины: три человека погибли, 9 пострадали, в том числе ребенок
08:40
Минобороны Беларуси объяснило, почему были вспышки в районе аэродрома Зябровка
08:34
Для победы в суде Маск пытается узнать имена сотрудников Twitter, подсчитывающих ботов
08:26
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 11 гражданских, еще 8 ранили
07:56
Эксклюзив
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
07:50
Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песков
07:23
Минветеранов призывает присоединиться к Всеукраинскому забегу в память о погибших украинских военных
07:22
Николай Княжицкий
Почему мы стыдимся славянства?
07:18
Посол Китая в РФ назвал США "инициатором и главным виновником" войны в Украине
07:15
"Университет Крайова" - "Заря": где и когда смотреть ответный матч украинцев в Лиге конференций
06:50
Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань
06:13
РФ формирует добровольческий батальон еще в одной из областей, - ISW
05:51
В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров
05:33
В США выдвинули обвинение иранцу за подготовку покушения на экс-советника Трампа и бывшего госсекретаря США
05:29
Бразилийка похитила у матери картины и драгоценности на сумму свыше $100 млн
04:33
В больницах установили 109 кислородных станций с начала года
02:55
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
02:22
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям россиян
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям оккупантов
01:52
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
01:20
Для восстановления Украины после войны нужно минимум $188 млрд, - KSE
00:45
В районе аэродрома Зябровка раздались взрывы, - Беларускі Гаюн
00:36
Деспотический Путин - человек войны, и он хочет войны на Балканах, - премьер-министр Косово
00:32
Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
00:29
Россия выпустила в день около 200 мин и снарядов по Сумщине
00:20
На фото Владимир Зеленский
Расширение Рамштайна: Зеленский анонсировал конференцию министров обороны стран-партнеров
00:17
Эксклюзив
Враг сейчас ограничивается тактическими штурмами, – военный эксперт Самусь
00:12
Россияне обстреляли Никопольский район
00:11
Великобритания предоставит Украине еще три системы залпового огня, похожие на HIMARS, - Бен Воллес
2022, среда
10 августа
23:55
Российские самолеты дважды входили в зону ПВО на Аляске
23:53
Карим Бензема
"Реал" уверенно победил "Айнтрахт" в Суперкубке УЕФА
23:36
Появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов в Крыму
23:30
Эксклюзив
Польша – на втором месте после США по объемам помощи Украине, – посол Зварыч
23:19
Оккупанты заявили, что в Донецке произошла утечка аммиака
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV